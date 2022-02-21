Соцмережа Дональда Трампа стала найбільш завантажуваним додатком в США

20 лютого Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу - Truth Social. Проект колишнього президента США став найбільш завантажуваним безкоштовним додатком в App Store США.
Про це повідомляє РБК-Україна, вивчивши рейтинг додатків в App Store.
Про намір запустити власну соціальну мережу Дональд Трамп повідомив у жовтні 2021 року. Для реалізації цього проекту медіакомпанія Digital World Acquisition Corp. залучила інвестиції в розмірі 1 мільярда доларів.
Truth Social-відповідь Дональда Трампа на блокування його облікових записів у Twitter, Facebook і YouTube. Його сторінки почали блокувати після штурму Капітолію прихильниками Трампа, який стався на початку 2021 року.
Соціальна мережа доступна тільки користувачам в США. Зараз доступ до неї є у обмеженої кількості користувачів. Повноцінний запуск запланований до кінця березня 2022 року. Надалі додаток буде доступний в інших країнах.
Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу.
Також РБК-Україна повідомляло, що хакери за кілька годин зламали соціальну платформу Дональда Трампа.