У соцмережі X масово поширюють фейки про мобілізацію в Україні, - ЦПД

Зазначається, що в англомовному сегменті соцмережі X фіксують сплеск дезінформаційних операцій, спрямованих на дискредитацію мобілізації в Україні.

У мережі поширюються маніпулятивні дописи щодо мобілізації. Зокрема, автори цих повідомлень поширюють ніким не підтверджені цифри про нібито кількість "насильно мобілізованих людей", заявляючи про "диктатуру" в Україні.



Фото: у мережі поширюють фейки про мобілізацію в Україні (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)



Також масово поширюються відео, зняті в різний час, багато з них не стосуються мобілізації. У мережі публікують відео затримання людей, які перебувають у СЗЧ, бійки на вулиці, де немає представників ТЦК та поліцейських, затримання підозрюваних у вчиненні правопорушень тощо.

Деякі такі відео, які намагаються видати за "примусову мобілізацію", зняті не в Україні, а в інших країнах Європи.

"Мета інформаційної кампанії - підірвати підтримку України з боку західної спільноти та послабити переговорні позиції України", - йдеться у повідомленні.