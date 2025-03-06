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В соцсети X массово распространяют фейки о мобилизации в Украине, - ЦПД

Фото: в сети распространяют фейки о мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В соцсети X массово распространяют фейки о мобилизации в Украине. Цель такой дезинформационной операции - подорвать поддержку Украины и ослабить переговорные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.

Отмечается, что в англоязычном сегменте соцсети X фиксируют всплеск дезинформационных операций, направленных на дискредитацию мобилизации в Украине.

В сети распространяются манипулятивные сообщения о мобилизации. В частности, авторы этих сообщений распространяют никем не подтвержденные цифры о якобы количестве "насильно мобилизованных людей", заявляя о "диктатуре" в Украине.

Фото: в сети распространяют фейки о мобилизации в Украине (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Также массово распространяются видео, снятые в разное время, многие из них не касаются мобилизации. В сети публикуют видео задержания людей, находящихся в СОЧ, драки на улице, где нет представителей ТЦК и полицейских, задержания подозреваемых в совершении правонарушений и тому подобное.

Некоторые такие видео, которые пытаются выдать за "принудительную мобилизацию", сняты не в Украине, а в других странах Европы.

"Цель информационной кампании - подорвать поддержку Украины со стороны западного сообщества и ослабить переговорные позиции Украины", - говорится в сообщении.

 

Массовые фейки в сети

Украинцев с начала полномасштабной войны предупреждают о массовом распространении фейков. В частности, россияне используют технологии дипфейк для создания видео, которыми пытаются дискредитировать украинское политическое и военное руководство Украины.

Ранее в сети распространили информацию о якобы "усилении" мобилизации в Одессе. Полиция опровергла это.

Также ГУР Минобороны предупреждало, что россияне готовят информационную операцию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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