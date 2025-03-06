В соцсети X массово распространяют фейки о мобилизации в Украине, - ЦПД

Отмечается, что в англоязычном сегменте соцсети X фиксируют всплеск дезинформационных операций, направленных на дискредитацию мобилизации в Украине.

В сети распространяются манипулятивные сообщения о мобилизации. В частности, авторы этих сообщений распространяют никем не подтвержденные цифры о якобы количестве "насильно мобилизованных людей", заявляя о "диктатуре" в Украине.



Фото: в сети распространяют фейки о мобилизации в Украине (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)



Также массово распространяются видео, снятые в разное время, многие из них не касаются мобилизации. В сети публикуют видео задержания людей, находящихся в СОЧ, драки на улице, где нет представителей ТЦК и полицейских, задержания подозреваемых в совершении правонарушений и тому подобное.

Некоторые такие видео, которые пытаются выдать за "принудительную мобилизацию", сняты не в Украине, а в других странах Европы.

"Цель информационной кампании - подорвать поддержку Украины со стороны западного сообщества и ослабить переговорные позиции Украины", - говорится в сообщении.