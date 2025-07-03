У соцмережах розганяють фейк про мобілізацію в Одесі: у ТЦК показали підроблений "документ"

У соцмережах поширюють фейкову інформацію про нібито мобілізацію осіб із подвійним громадянством (Україна-Молдова) в Одесі та області. Ворожі Telegram-канали публікують сфальсифікований "документ".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр протидії дезінформації та Одеський обласний ТЦК та СП.
У псевдодокументі йдеться про начебто призов громадян із подвійним громадянством. Проте, як наголосили в Одеському обласному ТЦК, це низькопробна підробка, а інформація у ній - дезінформація, спрямована на дестабілізацію.
Ознаки фейку:
Фальсифікований документ, який поширюють у соцмережах (Одеський обласний ТЦК та СП)
У ЦПД наголошують, що мета провокації - дискредитувати мобілізаційні заходи, викликати паніку та спекуляції на темі подвійного громадянства.
Водночас в Одеському ТЦК закликають громадян дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти повідомлення тільки в офіційних джерелах - на сайтах ЗСУ, Міноборони, сторінках ТЦК у соцмережах або гарячих лініях установ.
Раніше РБК-Україна писало, що російська пропаганда поширює фейк про нібито масову мобілізацію жінок в Україні з 1 вересня 2025 року. У Центрі протидії дезінформації це спростували: жодних рішень чи законопроєктів немає, інформація - вигадка з метою дестабілізації. Також розганяють deepfake із фейковою заявою віцепрем’єрки Стефанішиної про заборону виїзду жінок.
Також ми розповідали, що у соцмережах з’явилися фейки про нібито захоплення росіянами села Дачне на Дніпропетровщині. У Генштабі ЗСУ це спростували: бої тривають лише в межах Донецької області. Також у Центрі протидії дезінформації та Оперативному командуванні "Хортиця" наголосили - прориву військ РФ на Дніпропетровщину немає, йдуть запеклі бої біля адмінмежі.
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