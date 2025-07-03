У соцмережах розганяють фейк про мобілізацію в Одесі: у ТЦК показали підроблений "документ"

У чому суть фейку

У псевдодокументі йдеться про начебто призов громадян із подвійним громадянством. Проте, як наголосили в Одеському обласному ТЦК, це низькопробна підробка, а інформація у ній - дезінформація, спрямована на дестабілізацію.

Ознаки фейку:

фіктивний указ президента - документ посилається на вигаданий Указ №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ із таким номером датований 5 лютого й стосується інших питань (офіційне джерело - president.gov.ua);

- документ посилається на вигаданий Указ №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ із таким номером датований 5 лютого й стосується інших питань (офіційне джерело - president.gov.ua); грубі порушення оформлення : вказано неіснуючу електронну адресу, використано неправильну структуру, підписано особою, яка не є керівником ТЦК;

: вказано неіснуючу електронну адресу, використано неправильну структуру, підписано особою, яка не є керівником ТЦК; мовні помилки та русизми - характерні для фейків, створених в рамках інформаційних атак РФ.



Фальсифікований документ, який поширюють у соцмережах (Одеський обласний ТЦК та СП)

У чому мета поширення фейку

У ЦПД наголошують, що мета провокації - дискредитувати мобілізаційні заходи, викликати паніку та спекуляції на темі подвійного громадянства.

Водночас в Одеському ТЦК закликають громадян дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти повідомлення тільки в офіційних джерелах - на сайтах ЗСУ, Міноборони, сторінках ТЦК у соцмережах або гарячих лініях установ.