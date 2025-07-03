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В соцсетях разгоняют фейк о мобилизации в Одессе: в ТЦК показали поддельный "документ"

Фото: Одесский ТЦК и СП (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Татьяна Веремеева

В соцсетях распространяют фейковую информацию о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством (Украина-Молдова) в Одессе и области. Вражеские Telegram-каналы публикуют сфальсифицированный "документ".

В чем суть фейка

В псевдодокументе говорится о якобы призыве граждан с двойным гражданством. Однако, как отметили в Одесском областном ТЦК, это низкопробная подделка, а информация в ней - дезинформация, направленная на дестабилизацию.

Признаки фейка:

  • фиктивный указ президента - документ ссылается на вымышленный Указ №69/2025 от 24.02.2025. На самом деле действующий указ с таким номером датирован 5 февраля и касается других вопросов (официальный источник - president.gov.ua);
  • грубые нарушения оформления: указан несуществующий электронный адрес, использована неправильная структура, подписано лицом, не являющимся руководителем ТЦК;
  • языковые ошибки и русизмы - характерны для фейков, созданных в рамках информационных атак РФ.


Фальсифицированный документ, который распространяют в соцсетях (Одесский областной ТЦК и СП)

В чем цель распространения фейка

В ЦПД отмечают, что цель провокации - дискредитировать мобилизационные мероприятия, вызвать панику и спекуляции на теме двойного гражданства.

В то же время в Одесском ТЦК призывают граждан соблюдать информационную гигиену и проверять сообщения только в официальных источниках - на сайтах ВСУ, Минобороны, страницах ТЦК в соцсетях или горячих линиях учреждений.

Ранее РБК-Украина писало, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы массовой мобилизации женщин в Украине с 1 сентября 2025 года. В Центре противодействия дезинформации это опровергли: никаких решений или законопроектов нет, информация - выдумка с целью дестабилизации. Также разгоняют deepfake с фейковым заявлением вице-премьера Стефанишиной о запрете выезда женщин.

Также мы рассказывали, что в соцсетях появились фейки о якобы захвате россиянами села Дачное в Днепропетровской области. В Генштабе ВСУ это опровергли: бои продолжаются только в пределах Донецкой области. Также в Центре противодействия дезинформации и Оперативном командовании "Хортица" отметили - прорыва войск РФ на Днепропетровщину нет, идут ожесточенные бои у админграницы.

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ОдессаФейкиМобилизация в Украине