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Социологи заявляют о росте рейтинга Порошенко

Новости » Выборы 2019    28.12.2018 - 12:21
Социологи заявляют о росте рейтинга Порошенко
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данным социологов, проголосовать за Порошенко готовы почти 14% респондентов

Проголосовать за Петра Порошенко на выборах президента Украины готовы почти 14% - этот показатель вырос относительно предыдущих опросов. Об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам общенационального опроса, сообщила председатель фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

"16% среди тех, кто готов идти на выборы проголосуют за Юлию Тимошенко. Дальше идет Петр Порошенко, чей рейтинг за это время вырос. Я думаю, это, прежде всего, объясняется событиями Томоса”, - рассказала Бекешкина.

По ее словам, среди кандидатов на президентский пост лидирует Юлия Тимошенко среди тех, кто намерен принимать участие в выборах - 16,1%. Далее идут Петр Порошенко - 13,8%, Владимир Зеленский - 8,8%, Юрий Бойко - 8,4%, Анатолий Гриценко - 6,8%, Олег Ляшко - 6,9%, Евгений Мураев - 3,1%, Александр Шевченко - 2,9%, Святослав Вакарчук - 2,6%, Андрей Садовый - 2,4%. Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

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