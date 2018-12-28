Соціологи заявляють про ріст рейтингу Порошенка

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За даними соціологів, проголосувати за Порошенка готові майже 14% респондентів

Проголосувати за Петра Порошенка на виборах президента України готові майже 14% - цей показник зріс відносно попередніх опитувань. Про це сьогодні на брифінгу, присвяченому підсумкам загальнонаціонального опитування, повідомила голова фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

"16% серед тих, хто готовий йти на вибори проголосують за Юлію Тимошенко. Далі йде Петро Порошенко, чий рейтинг за цей час зріс. Я думаю, це, насамперед, пояснюється подіями Томосу”, - розповіла Бекешкіна.

За її словами, серед кандидатів на президентську посаду лідером є Юлія Тимошенко серед тих, хто має намір брати участь у виборах - 16,1%. Далі йдуть Петро Порошенко - 13,8%, Володимир Зеленський - 8,8%, Юрій Бойко - 8,4%, Анатолій Гриценко - 6,8%, Олег Ляшко - 6,9%, Євген Мураєв - 3,1%, Олександр Шевченко - 2,9%, Святослав Вакарчук - 2,6%, Андрій Садовий - 2,4%. Не визначилися з кандидатом серед тих, хто готовий брати участь у виборах, 13,1%, ще 3,3% закреслили б усіх кандидатів у бюлетені.