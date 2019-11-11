Социологи замерили уровень разочарования новой властью в Украине

В начале ноября 2019 года чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

За последний месяц с 27% до 30% выросла доля тех, кто считает, что она ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.

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Характеризуя действия властей, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 44%, в октябре 2019 г. так считали 41,5% респондентов), 25% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается (в октябре 29%), и 23% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении (в октябре эту точку зрения разделяли 20% опрошенных).

razumkov.org.ua

Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их ожидания, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучшими, чем они ожидали, с 9% до 14% выросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, и неизменными на статистически значимом уровне оставались такие показатели: 12% в октябре и 13% в ноябре отметили, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, соответственно 6% и 7% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. А чаще всего (40% опрошенных в октябре и 37% граждан в ноябре) придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года 2015 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяють 68,2% украинцев, не доверяют - 24,3%, баланс доверия составил +43,9%. В сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", в конце октября 2019 года президенту Украины доверяли 66% граждан.