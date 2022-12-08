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Соціологи зафіксували радикальну зміну в українському суспільстві

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 12:50
Соціологи зафіксували радикальну зміну в українському суспільстві Фото: українське суспільство змінилося з початком війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Восени 2022 року українське суспільство характеризується майже однаковою кількістю осіб, які вважають, що у нашому суспільстві відсутні загальновизнані норми (аноміний стан), та осіб, які, навпаки, вважають, що такі норми існують (неаномійний стан).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, кількість перших становить 46%, кількість других - 48%. Ще 6% опитаних належать до проміжної групи, про яку важко зробити висновок щодо їх ставлення до існування у суспільстві загальновизнаних норм.

Як зазначають соціологи, впродовж усієї історії сучасної України у суспільстві домінував аномійний стан, який дуже повільно та непослідовно слабшав (з 82% у 1992 до 72% у 2021). Але після початку широкомасштабної війни Росії проти України на початку 2022 року аномійні настрої істотно зменшилися та перестали бути визначальними, хоча й залишаються доволі поширеним.

Соціологи зафіксували радикальну зміну в українському суспільстві

Ключовими індикаторами, які досі вказують на існування аномійних настроїв респондентів є невпевненість у майбутньому та відчуття руйнування того, у що вірили їх батьки. Ці спостереження цілком вкладаються в логіку того, що зараз відбувається в Україні. Водночас абсолютна більшість респондентів чітко розуміє, що відбувається навколо них, а також впевнені у своїх оцінках того, що є зараз вірним, а що - ні, додають автори дослідження.

Соціологи зафіксували радикальну зміну в українському суспільстві

Опитування проведено 20-21 листопада 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у серпні показало подальше погіршення ставлення українців до жителів Росії та Білорусі. До росіян негативно ставляться 81% опитаних (у квітні 2022 - 69%, у квітні 2021 - 41%), 14% - нейтрально, тільки 3% - позитивно.

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