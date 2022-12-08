Социологи зафиксировали радикальное изменение в украинском обществе

Осенью 2022 года украинское общество характеризуется почти одинаковым количеством людей, которые считают, что в нашем обществе отсутствуют общепризнанные нормы (аномичное состояние) и лиц, которые, наоборот, считают, что такие нормы существуют (неаномичное состояние).

По данным опроса, количество первых составляет 46%, количество вторых - 48%. Еще 6% опрошенных принадлежат к промежуточной группе, о которой трудно заключить их отношение к существованию в обществе общепризнанных норм.

Как отмечают социологи, на протяжении всей истории современной Украины в обществе доминировало аномичное состояние, которое очень медленно и непоследовательно ослабевало (с 82% в 1992 до 72% в 2021). Но после начала широкомасштабной войны России против Украины в начале 2022 года анемичные настроения существенно уменьшились и перестали быть определяющими, хотя остаются довольно распространенными.

Ключевыми индикаторами, до сих пор указывающими на существование анемичных настроений респондентов, являются неуверенность в будущем и ощущение разрушения того, во что верили их родители. Эти наблюдения целиком вкладываются в логику того, что сейчас происходит в Украине. В то же время абсолютное большинство респондентов четко понимает, что происходит вокруг них, а также уверены в своих оценках того, что сейчас верно, а что нет, добавляют авторы исследования.

Опрос проведен 20-21 ноября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует Украинская мобильная связь выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.