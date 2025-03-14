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Соціологи з'ясували, скільки українців готові до територіальних поступок заради миру

Україна, П'ятниця 14 березня 2025 10:37
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Соціологи з'ясували, скільки українців готові до територіальних поступок заради миру Фото: до територіальних поступок готові 40% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому-березні 2025 року половина українців (50%) вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від територій, навіть якщо через це війна триватиме довше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані опитування КМІС.

При цьому меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру - 39%. Решта 11% респондентів не змогли визначитися із своєю думкою.

Соціологи з'ясували, скільки українців готові до територіальних поступок заради миру

Порівняно з груднем 2024 року змін практично не було, і всі відмінності в межах статистичної похибки).

"При цьому варто нагадати контекст: нинішнє опитування було проведене в період 14 лютого - 4 березня 2025 року - якраз на тлі різкого загострення відносин України і США та відчутного тиску на Україну", - зазначають соціологи КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 14 лютого - 4 березня серед 2029 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, дві третини українців (66%) вважають, що метою Росії є знищення України та українців. Зокрема, 28% переконані, що Росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців, а 38% - захопити всю/більшість території України та знищити українську державність і націю.

За даними опитування КМІС, у вересні-жовтні 2024 року 63% українців були готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

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