Українці відповіли, скільки часу готові нести тягар війни

Соціологи вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців (63%) відповідають ствердно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

За даними опитування, у вересні-жовтні 2024 року 15% опитаних заявили, що готові терпіти війну декілька місяців, а 4% - пів року.

Порівняно з лютим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про один рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців.

Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 18-21%.

Між лютим і жовтнем 2024 року соціологи вперше фіксують зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, "попри всі складнощі та об’єктивні підстави для невизначеного майбутнього, попри зростаючу втому, більшість українців налаштовані на боротьбу стільки, скільки буде потрібно".

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.