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Українці відповіли, скільки часу готові нести тягар війни

Україна, Понеділок 04 листопада 2024 10:37
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Українці відповіли, скільки часу готові нести тягар війни Фото: українці відповіли, скільки готові терпіти війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Соціологи вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців (63%) відповідають ствердно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, у вересні-жовтні 2024 року 15% опитаних заявили, що готові терпіти війну декілька місяців, а 4% - пів року.

Порівняно з лютим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про один рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців.

Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 18-21%.

Між лютим і жовтнем 2024 року соціологи вперше фіксують зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно.

Українці відповіли, скільки часу готові нести тягар війни

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, "попри всі складнощі та об’єктивні підстави для невизначеного майбутнього, попри зростаючу втому, більшість українців налаштовані на боротьбу стільки, скільки буде потрібно".

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у вересні 2024 року 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією.

Серед респондентів, які вірять у перемогу, 39% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 19,5% – що вона настане до кінця цього року, 15% – що для цього потрібно від 3 до 5 років, 5% – більше 5 років, 2% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

Найоптимістичнішими очікування перемоги були у лютому-березні 2023 року – тоді 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

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