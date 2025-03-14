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Социологи выяснили, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

Украина, Пятница 14 марта 2025 10:37
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Социологи выяснили, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира Фото: к территориальным уступкам готовы 40% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале-марте 2025 года половина украинцев (50%) считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

При этом меньшинство считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира - 39%. Остальные 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

Социологи выяснили, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

По сравнению с декабрем 2024 года изменений практически не было, и все различия в пределах статистической погрешности).

"При этом стоит напомнить контекст: нынешний опрос был проведен в период 14 февраля - 4 марта 2025 года - как раз на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину", - отмечают социологи КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 14 февраля - 4 марта среди 2029 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Напомним, по данным опроса КМИС, две трети украинцев (66%) считают, что целью России является уничтожение Украины и украинцев. В частности, 28% убеждены, что Россия хочет или осуществить физический геноцид украинцев, а 38% - захватить всю/большую часть территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

По данным опроса КМИС, в сентябре-октябре 2024 года 63% украинцев были готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно.

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