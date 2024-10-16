Соціологи з'ясували, як українці поставилися до операції ЗСУ в Курській області

Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, але й на території Росії. Поставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначилися.

Позитивно до цього ставляться більшість (65%) тих респондентів, які вірять в перемогу України (негативно - лише 15%), тоді як ті, хто не вірить в перемогу, ставляться до цього частіше негативно (відповідно 22% і 50%).

Також частіше негативно до цього ставляться ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 29% і 47%).

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.