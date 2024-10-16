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Социологи выяснили, как украинцы отнеслись к операции ВСУ в Курской области

Фото: Операцию в Курской области поддержали 58% украинцев
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (58%) поддержали операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, которая началась в августе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Респондентов спрашивали, как они относятся к тому, что украинские войска ведут боевые действия не только на территории Украины, но и России. Отнеслись к этому отрицательно 20% опрошенных, 7% – безразлично, и 16% не определились.

Положительно к этому относятся большинство (65%) тех респондентов, которые верят в победу Украины (отрицательно - только 15%), тогда как не верящие в победу относятся к этому чаще негативно (соответственно 22% и 50%).

Также чаще негативно к этому относятся те, кто сочтет победой прекращения войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (соответственно 29% и 47%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Затем россияне отбили часть территорий.

По данным "Левада-центра", операция ВСУ в Курской области стала главным событием жителей России в августе 2024 года. Так заявили 40% респондентов.

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Курская область