Социологи составили антирейтинг руководителей энергетической отрасли

От половины до двух третей опрошенных жителей Украины не знают ничего о деятельности ключевых должностных лиц по вопросам энергетики, при этом количество негативных оценок их работы значительно превышает положительные отзывы. Такие результаты обнародовала социологическая группа "Рейтинг", передает РБК-Украина.

По данным социологов, наиболее критично респонденты охарактеризовали деятельность председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"58% ничего не знают о работе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля: 20% оценивают его работу негативно, 14% - нейтрально, 3% - положительно. 50% не знают о председателе комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрее Герусе: 27% оценивают его работу негативно, 14% - нейтрально, 3% - положительно. 59% не знают о председателе Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерии Тарасюке: 20% оценивают его деятельность негативно, 13% - нейтрально, 2% - положительно", - отмечается в релизе.

Социологи констатируют и уменьшение количества тех, кто считает Украину полностью энергетически независимой страной.

"Только 12% опрошенных считают Украину полностью энергетически независимой страной. Половина опрошенных считают, что наша страна частично зависит в этом вопросе от других государств, 23% - считают ее полностью зависимой. Последняя мысль наиболее распространена среди наименее обеспеченных и тех, кто выступает за вступление в Таможенный Союз с Россией. За последние полтора года уменьшилось количество тех, кто утверждает, что Украина является полностью энергетически независимым (в июле 2018 года таких было 20%). Четверть опрошенных считают, что за последний год Украина стала больше зависеть от энергоресурсов других государств, 17% – противоположного мнения. 40% считают, что ничего не изменилось. В июле 2018 года тех, кто считал, что наше государство становится более автономной в энергетике было четверть", - говорится в исследовании.

Кроме того, украинцы критически воспринимают восстановление импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 октября 2019 года.

"Почти две трети опрошенных не поддерживают решение о возобновлении импорта электроэнергии из России, 29% - поддерживают. Наиболее острой критике это решение подверглось среди респондентов Запада и Центра. Среди жителей Юга и Востока также это решение было воспринято неоднозначно. 65% считают, что решение о возобновлении импорта электроэнергии из России выгодно в первую очередь олигархам. Лишь 11% считают, что оно принесет пользу населению Украины, 8% - промышленным предприятиям", - констатируют результаты исследования.

Отметим, что исследование "Энергетическая сфера Украины: социологические измерения" проводился 18-23 декабря 2019 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Как писало ранее РБК-Украина, текущие рейтинги партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" среди граждан остались близкими к их результатам на выборах Верховной Рады 21 июля, тогда как уровень поддержки "Европейской солидарности" вырос в полтора раза, а у "Голоса" просел более, чем на половину.