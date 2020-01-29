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Рейтинг "Европейской солидарности" вырос, а у "Голоса" снизился, - опрос

Новости » Политика     29.01.2020 - 14:51
Рейтинг "Европейской солидарности" вырос, а у "Голоса" снизился, - опрос
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уровень поддержки у "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" остались на том же уровне

Текущие рейтинги партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" среди граждан остались близкими к их результатам на выборах Верховной Рады 21 июля, тогда как уровень поддержки "Европейской солидарности" вырос в полтора раза, а у "Голоса" просел более, чем на половину. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, которое длилось с 17 до 21 января на заказ OBOZREVATEL, передает РБК-Украина.

Так, согласно результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те граждане, которые намерены принять в них участие и уже определились со своим голосом, чаще всего отдали бы его за партию:

  • 45,4% – "Слуга народа".

  • 13,8% – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

  • 12,3% – "Европейская солидарность".

  • 8% – ВО "Батькивщина".

  • 5,2% – "Сила и честь".

  • 2,9% – "Гражданская позиция".

  • 2,9% – Радикальная партия Олега Ляшко.

  • 2,5% – "Голос".

  • 2,2% – "Украинская стратегия Гройсмана".

  • 1,6% – ВО "Свобода".

  • 0,9% – "Оппозиционный блок".

  • 0,6% – "Национальный корпус".

  • 0,5% – "Партию Шария".

  • 1,1% – другие политсилы.

Практически во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западных и центральных областях второе место занимает "Европейская солидарность", а третье – ВО "Батькивщина". На востоке и юге второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – По жизни".

Отметим, что во время проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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