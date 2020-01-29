Соціологи склали антирейтинг керівників енергетичної галузі

Від половини до двох третин опитаних мешканців України не знають нічого про діяльність ключових посадовців з питань енергетики, при цьому кількість негативних оцінок їхньої роботи значно перевищує позитивні відгуки. Такі результати оприлюднила соціологічна група "Рейтинг", передає РБК-Україна.

За даними соціологів, найбільш критично респонденти охарактеризували діяльність голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

"58% нічого не знають про роботу міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля. 20% оцінюють його роботу негативно, 14% - нейтрально, 3% - позитивно. 50% не знають про голову комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. 27% оцінюють його роботу негативно, 14% - нейтрально, 3% - позитивно. 59% не знають про голову Національної комісії яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка. 20% оцінюють його діяльність негативно, 13% - нейтрально, лише 2% - позитивно", - зазначається в релізі.

Соціологи констатують й зменшення кількості тих, хто вважає Україну повністю енергетично незалежною країною.

"Лише 12% опитаних вважають Україну повністю енергетично незалежною країною. Половина опитаних вважають, що наша країна частково залежить у цьому питанні від інших держав, 23% - вважають її повністю залежною. Остання думка найбільш поширена серед найменш забезпечених та тих, хто виступає за вступ до Митного Союзу з Росією. За останні півтора року зменшилася кількість тих, хто стверджує, що Україна є повністю енергетично незалежною (у липні 2018 року таких було 20%). Чверть опитаних вважають, що за останній рік Україна стала більше залежати від енергоресурсів інших держав, 17% - протилежної думки. 40% вважають, що нічого не змінилося. У липні 2018 року тих, хто вважав, що наша держава стає більш автономною в енергетиці було чверть", - йдеться в досліджені.

Окрім того, українці критично сприймають відновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації з 1 жовтня 2019 року.

"Майже дві третини опитаних не підтримують рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії, 29% - підтримують. Найбільш гострої критики це рішення зазнало серед респондентів Заходу та Центру. Серед мешканців Півдня та Сходу також це рішення було сприйняте неоднозначно. 65% вважають, що рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії вигідне в першу чергу олігархам. Лише 11% вважають, що воно принесе користь населенню України, 8% - промисловим підприємствам", - констатують результати дослідження.

Зазначимо, що дослідження "Енергетична сфера України: соціологічні виміри" проводилось 18-23 грудня 2019 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Як писало раніше РБК-Україна, поточні рейтинги партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина" серед громадян залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня, тоді як рівень підтримки "Європейської солідарності" виріс у півтора рази, а у "Голосу" просів більш, ніж на половину.