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Соціологи показали прірву між українцями і росіянами на прикладі ставлення до Сталіна

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 09:08
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Соціологи показали прірву між українцями і росіянами на прикладі ставлення до Сталіна Фото: жителі Росії обрали Сталіна національним героєм (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національним героєм росіян залишається Сталін. Позитивне ставлення жителів РФ до вбивць та тиранів наочно демонструє, наскільки різними є народи Росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію КМІС.

Соціологи наводять дані, за якими серед жителів Росії добре ставляться до Сталіна 63%, серед українців - лише 4%.

"Різниця у відсотку тих, хто позитивно ставиться до Сталіна в Україні в Росії збільшується, цей графік наочно показує, як сильно розійшлися країни. Вбивці стають національними героями Росі", - йдеться в публікації.

Порівняння позитивного ставлення до Сталіна в Україні і Росії, %
Соціологи показали прірву між українцями і росіянами на прикладі ставлення до Сталіна

Опитування "Левада-центра"

У КМІС зазначають, що на цьому тижні "Левада-центр" оприлюднив дані квітневого опитування про те, хто є найвидатнішою людиною всіх часів та народів.

"Національний герой росіян Іосіф Сталін знов вийшов на перше місце і з ще кращим результатом, ніж минулого разу", - йдеться в публікації.

Результати опитування: найвидатніші люди всіх часів і народів (Росія, квітень 2025)

  • І. Сталін 42%
  • В. Путін 31%
  • В. Ленін 28%
  • А. Пушкін 24%
  • Петро Перший 19%
  • Ю. Гагарін 15%
  • Г. Жуков 13%
  • Єкатерина Друга 9%
  • Л. Брежнєв 8%
  • Д. Менделєєв 8%
  • А. Ейнштейн 8%
  • М. Ломоносов 8%
  • М. Лермонтов 8%
  • А. Суворов 8%
  • В. Жириновський 7%
  • С. Корольов 6%
  • Л. Толстой 5%
  • І. Ньютон 5%
  • М. Кутузов 5%
  • І. Грозний 4%

Соціологи показали прірву між українцями і росіянами на прикладі ставлення до Сталіна

Ставлення жителів Росії до війни та Сталіна

За даними "Левада-центру", серед жителів Росії в травні 2025 року рівень підтримки війни досяг 80%. Раніше такий рівень було зафіксовано в березні 2022 року і в лютому 2025 року.

На території Росії між 2012 і 2023 роками частка позитивно сприймаючих Сталіна зросла з 28% до 63%. В Україні залишилося лише 4% прихильників Сталіна.

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КМІС Сталін
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