Соціологи показали прірву між українцями і росіянами на прикладі ставлення до Сталіна
Національним героєм росіян залишається Сталін. Позитивне ставлення жителів РФ до вбивць та тиранів наочно демонструє, наскільки різними є народи Росії та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію КМІС.
Соціологи наводять дані, за якими серед жителів Росії добре ставляться до Сталіна 63%, серед українців - лише 4%.
"Різниця у відсотку тих, хто позитивно ставиться до Сталіна в Україні в Росії збільшується, цей графік наочно показує, як сильно розійшлися країни. Вбивці стають національними героями Росі", - йдеться в публікації.
Порівняння позитивного ставлення до Сталіна в Україні і Росії, %
Опитування "Левада-центра"
У КМІС зазначають, що на цьому тижні "Левада-центр" оприлюднив дані квітневого опитування про те, хто є найвидатнішою людиною всіх часів та народів.
"Національний герой росіян Іосіф Сталін знов вийшов на перше місце і з ще кращим результатом, ніж минулого разу", - йдеться в публікації.
Результати опитування: найвидатніші люди всіх часів і народів (Росія, квітень 2025)
- І. Сталін 42%
- В. Путін 31%
- В. Ленін 28%
- А. Пушкін 24%
- Петро Перший 19%
- Ю. Гагарін 15%
- Г. Жуков 13%
- Єкатерина Друга 9%
- Л. Брежнєв 8%
- Д. Менделєєв 8%
- А. Ейнштейн 8%
- М. Ломоносов 8%
- М. Лермонтов 8%
- А. Суворов 8%
- В. Жириновський 7%
- С. Корольов 6%
- Л. Толстой 5%
- І. Ньютон 5%
- М. Кутузов 5%
- І. Грозний 4%
Ставлення жителів Росії до війни та Сталіна
За даними "Левада-центру", серед жителів Росії в травні 2025 року рівень підтримки війни досяг 80%. Раніше такий рівень було зафіксовано в березні 2022 року і в лютому 2025 року.
На території Росії між 2012 і 2023 роками частка позитивно сприймаючих Сталіна зросла з 28% до 63%. В Україні залишилося лише 4% прихильників Сталіна.
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