Социологи показали пропасть между украинцами и русскими на примере отношения к Сталину

Национальным героем русских остается Сталин. Положительное отношение жителей РФ к убийцам и тиранам наглядно демонстрирует, насколько разными являются народы России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КМИС .

Социологи приводят данные, по которым среди жителей России хорошо относятся к Сталину 63%, среди украинцев - лишь 4%.

"Разница в проценте тех, кто положительно относится к Сталину в Украине в России увеличивается, этот график наглядно показывает, как сильно разошлись страны. Убийцы становятся национальными героями России", - говорится в публикации.

Сравнение положительного отношения к Сталину в Украине и России, %



Опрос "Левада-центра"

В КМИС отмечают, что на этой неделе "Левада-центр" обнародовал данные апрельского опроса о том, кто является самым выдающимся человеком всех времен и народов.

"Национальный герой россиян Иосиф Сталин вновь вышел на первое место и с еще лучшим результатом, чем в прошлый раз", - говорится в публикации.

Результаты опроса: самые выдающиеся люди всех времен и народов (Россия, апрель 2025)