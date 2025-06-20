Социологи показали пропасть между украинцами и русскими на примере отношения к Сталину
Национальным героем русских остается Сталин. Положительное отношение жителей РФ к убийцам и тиранам наглядно демонстрирует, насколько разными являются народы России и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КМИС.
Социологи приводят данные, по которым среди жителей России хорошо относятся к Сталину 63%, среди украинцев - лишь 4%.
"Разница в проценте тех, кто положительно относится к Сталину в Украине в России увеличивается, этот график наглядно показывает, как сильно разошлись страны. Убийцы становятся национальными героями России", - говорится в публикации.
Сравнение положительного отношения к Сталину в Украине и России, %
Опрос "Левада-центра"
В КМИС отмечают, что на этой неделе "Левада-центр" обнародовал данные апрельского опроса о том, кто является самым выдающимся человеком всех времен и народов.
"Национальный герой россиян Иосиф Сталин вновь вышел на первое место и с еще лучшим результатом, чем в прошлый раз", - говорится в публикации.
Результаты опроса: самые выдающиеся люди всех времен и народов (Россия, апрель 2025)
- И. Сталин 42%
- В. Путин 31%
- В. Ленин 28%
- А. Пушкин 24%
- Петр Первый 19%
- Ю. Гагарин 15%
- Г. Жуков 13%
- Екатерина Вторая 9%
- Л. Брежнев 8%
- Д. Менделеев 8%
- А. Эйнштейн 8%
- М. Ломоносов 8%
- М. Лермонтов 8%
- А. Суворов 8%
- В. Жириновский 7%
- С. Королев 6%
- Л. Толстой 5%
- И. Ньютон 5%
- М. Кутузов 5%
- И. Грозный 4%
Отношение жителей России к войне и Сталину
По данным "Левада-центра", среди жителей России в мае 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%. Ранее такой уровень был зафиксирован в марте 2022 года и в феврале 2025 года.
На территории России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%. В Украине осталось лишь 4% сторонников Сталина.
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