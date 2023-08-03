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В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, на території Росії - більше 60%

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Україна, Четвер 03 серпня 2023 10:11
В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, на території Росії - більше 60% Фото: більшість жителів Росії - сталіністи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У 2023 році лише 4% українців позитивно ставляться до Сталіна, негативно - 61%. На території Росії ситуація протилежна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, до Революції Гідності меншість населення (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна.

Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася - улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%. Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (деяке зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто має байдуже ставлення), позитивно - лише 4%.

В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, на території Росії - більше 60%

Більшість жителів Росії - сталіністи

КМІС наводить дані "Левада-центру" щодо ставлення жителів Росії до Сталіна, де стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість мають позитивне ставлення. На території Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, на території Росії - більше 60%

Історична прірва

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, ставлення до Сталіна - яскравий ціннісний маркер, який демонструє прірву між українцями і росіянами.

За його словами, російське суспільство виявилося морально деградованим, нездатним до здорової рефлексії та нездатним до критичного погляду під тиском пропаганди, що формувала позитивний імідж диктатора.

"Ми бачимо збереження позитивного ставлення до одного з найстрашніших і найжорстокіших тиранів в історії людства навіть серед молодих росіян. Недивно тоді, що більшість росіян схвально ставляться до війни проти України і українців", - сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 984 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка війни з Україною не змінюється з лютого 2022 року. У липні війну схвалювали 75% респондентів. При цьому 60% населення вважають війну успішною.

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