UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Социологи оценили перетоки между избирателями Зеленского и Порошенко

Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Социологи не видят существенных перетоков избирателей Владимира Зеленского и Петра Порошенко. В последнее время рейтинг Зеленского и "Слуги народа" немного вырос, однако социологи не фиксируют снижения позиций Порошенко и "Евросолидарности".

Об этом говорится "План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда".

Небольшой рост рейтинга Зеленского и СН произошел после введения санкций против Виктора Медвечука и связанных с ним телеканалов.

"Нет оснований считать, что этот рост происходит за счет электората Порошенко. Скорее, это идет за счет людей, которые до этого времени сомневались и были среди тех, кто не определился", - говорит директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Также не видит перетоков между "Слугой народа" и Зеленским с одной стороны и "Евросолидарностью" и Порошенко с другой и генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"В последних наших исследованиях, которые проводились после закрытия телеканалов, связанных с Медведчуком, и других решений, мы не увидели перетоков между Зеленским и Порошенко. Чаще всего люди указывают вторым выбором после Порошенко - Тимошенко, Гройсмана и Яценюка. Если говорить о "Евросолидарности" - это "Батькивщина", "Свобода", "Самопомич", "Голос" и партия Гройсмана", - отметил руководитель КМИС.

Ранее РБК-Украина писало, что социологи оценили потенциал рейтингов Порошенко.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" объяснили, как последние решения СНБО повлияли на их рейтинги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко Петррейтингсоциология
Читайте также
У Порошенко рассказали, видят ли угрозу для своего рейтинга в последних решениях СНБО
Международная политика Украины способствует усилению давления на Россию, - эксперты
Прогноз погоды