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Соціологи оцінили перетоки між виборцями Зеленського і Порошенко

Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Соціологи не бачать істотних перетоків виборців Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Останнім часом рейтинг Зеленського та "Слуги народу" трохи зріс, однак соціологи не фіксують зниження позицій Порошенко і "Євросолідарності".

Про це йдеться "План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда".

Невелике зростання рейтингу Зеленського та СН стався після введення санкцій проти Віктора Медвечука і пов'язаних з ним телеканалів.

"Немає підстав вважати, що це зростання відбувається за рахунок електорату Порошенко. Швидше, це іде за рахунок людей, які до цього часу сумнівалися і були серед тих, хто не визначився", - каже директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Також не бачить перетоків між "Слугою народу" і Зеленським з одного боку і "Євросолідарністю" і Порошенко з іншого і генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"В останніх наших дослідженнях, які проводилися після закриття телеканалів, пов'язаних з Медведчуком, і інших рішень, ми не побачили перетоків між Зеленським і Порошенка. Найчастіше люди вказують другим вибором після Порошенко - Тимошенко, Гройсмана і Яценюка. Якщо говорити про "Євросолідарність" - це "Батьківщина", "Свобода", "Самопоміч", "Голос" і партія Гройсмана", - зазначив керівник КМІС.

Раніше РБК-Україна писало, що соціологи оцінили потенціал рейтингів Порошенка.

Також повідомлялося, що в "Слузі народу" пояснили, як останні рішення РНБО вплинули на їхні рейтинги.

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Новини України Володимир ЗеленськийПорошенко Петрорейтингсоциология
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