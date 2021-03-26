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Социологи оценили потенциал рейтингов Порошенко

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 08:57
Социологи оценили потенциал рейтингов Порошенко Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Электоральный рейтинг Петра Порошенко составляет около 15%. При этом в дальнейшем рейтинг бывшего президента и его партии "Европейская солидарность" может вырасти.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда".

Несмотря на то, что цифры поддержи ЕС понемногу пошли вверх, в партии озадачились проблемой антирейтинга. Еще с президентских выборов он у Порошенко остался очень высоким.

"Чтобы определить потенциал роста политика, мы спрашиваем: за кого вы никогда не проголосуете? Это так называемый негативный рейтинг. У Петра Порошенко он составляет примерно 70%. То есть сейчас его максимум измеряется 30%. Хотя в случае каких-то масштабных событий, как было во время Майдана или в начале войны, эти цифры могут меняться", - сказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

При этом, по его словам, потенциал роста у Порошенко есть.

"Хотя он меньше чем у Зеленского. Ему не доверяют примерно 50%, поэтому он теоретически может получить 50% голосов", - уточнил социолог.

Также считает, что Порошенко и ЕС имеют потенциал роста и директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. Но в последнее время у них особого роста не наблюдается.

"Их рейтинг может вырасти в случае изменения тактики, стратегии, деятельности или в случае каких-либо кардинальных изменений ситуации в стране", - отметил Быченко.

Напомним, по состоянию на середину марта больше всего поддержки имеет "Слуга народа". ЕС, "Батькивщина" и "ОПЗЖ" имеют примерно одинаковые рейтинги.

Ранее РБК-Украина писало о том, как партия Зеленского ищет свою идеологию.

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