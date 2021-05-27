Социологи объяснили падение рейтинга ОПЗЖ

По словам директора группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, когда представителей ОПЗЖ фактически обвинили в государственной измене, работе на вражеское государство, на Россию, то часть избирателей перестала их поддерживать, потому что они не хотят выступать против Украины.

"Поэтому часть их электората отошла в сторону. А Зеленский получил плюс, но, скорее, не от ОПЗЖ, а понемногу от всех, кто в принципе считает, что в государстве начали что-то делать", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко считает, что проседание рейтинга ОПЗЖ связано и с тем, что у нее резко сократилась возможность коммуницировать со своим избирателем.

Те, кто колебался, без подпитывания информацией, постепенно теряют активность и уходят к другим политсилам, говорит эксперт.