Соціологи пояснили падіння рейтингу ОПЗЖ

У січні 2021 року рейтинг партії ОПЗЖ був вище, ніж у "Слуги народу". Однак, після введення санкцій партія втратила близько п'яти відсотків рейтингу.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку".
За словами директора групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, коли представників ОПЗЖ фактично звинуватили в державній зраді, роботі на ворожу державу, на Росію, то частина виборців перестала їх підтримувати, тому що вони не хочуть виступати проти України.
"Тому частина їх електорату відійшла в сторону. А Зеленський отримав плюс, але, скоріше, не від ОПЗЖ, а потроху від усіх, хто в принципі вважає, що в державі почали щось робити", - сказав він у коментарі РБК-Україна.
Крім того, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко вважає, що просідання рейтингу ОПЗЖ пов'язано і з тим, що у неї різко скоротилася можливість комунікувати зі своїм виборцем.
Ті, хто вагався, без підживлення інформацією, поступово втрачають активність і йдуть до інших політсил, говорить експерт.
Зазначимо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна".
Нагадаємо, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під домашній арешт.