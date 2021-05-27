Соціологи пояснили падіння рейтингу ОПЗЖ

За словами директора групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, коли представників ОПЗЖ фактично звинуватили в державній зраді, роботі на ворожу державу, на Росію, то частина виборців перестала їх підтримувати, тому що вони не хочуть виступати проти України.

"Тому частина їх електорату відійшла в сторону. А Зеленський отримав плюс, але, скоріше, не від ОПЗЖ, а потроху від усіх, хто в принципі вважає, що в державі почали щось робити", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Крім того, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко вважає, що просідання рейтингу ОПЗЖ пов'язано і з тим, що у неї різко скоротилася можливість комунікувати зі своїм виборцем.

Ті, хто вагався, без підживлення інформацією, поступово втрачають активність і йдуть до інших політсил, говорить експерт.