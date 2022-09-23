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Соціологи назвали реальну кількість прихильників приєднання до Росії в південних і східних областях

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 12:55
Соціологи назвали реальну кількість прихильників приєднання до Росії в південних і східних областях Фото: приєднання до Росії на Півдні і Сході України підтримують не більше 10% жителів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість жителів восьми областей Півдня і Сходу України до війни були проти приєднання до Росії. У Херсонській області підтримували цю ідею лише 11% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Об'єднані результати трьох опитувань (лютий 2021 року, листопад 2021 року, початок лютого 2022 року) свідчать, що у всіх областях Півдня і Сходу абсолютна більшість бачать Україну незалежною від Росії. Навіть у Донецькій області лише 10% бажали би об’єднання в одну державу проти 86%, які підтримували незалежність України. Подібна ситуація і Луганській області. В інших регіонах Півдня і Сходу ще менше людей хотіли б об’єднання з Росією.

Соціологи назвали реальну кількість прихильників приєднання до Росії в південних і східних областях

Водночас у даних 2021-2022 років не було прямого запитання аналогічного даним 2014 року ("Ви підтримуєте чи не підтримуєте думку, що Вашій області слід відокремитися від України та приєднатися до Росії?").

Тому на основі даних 2014 року соціологи створили регресійну модель для перерахунку даних про бажання об’єднання України з Росією в відсоток тих, хто хотів би, щоб до Росії приєдналася його область.

Ці дані свідчать, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відсоток тих, хто хотів би, щоб область приєдналася до Росії не перевищував 22% (в Херсонській області, наприклад, лише 11%). Соціологи переконані, що після вторгнення, яке мало наслідком загибель і каліцтво багатьох людей, руйнування будинків, інфраструктури кількість симпатиків Росії в усіх регіонах України різко зменшилася, це показують дані всіх досліджень, проведених після вторгнення.

Соціологи назвали реальну кількість прихильників приєднання до Росії в південних і східних областях

"Тому будь-який коректно проведений референдум, який був би проведений в цих областях, показав би, що абсолютна більшість жителів кожної області висловилася б проти відокремлення області від України і приєднання до Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у вересні 2022 року українці здебільшого не поділяють наративи, які намагаються насадити агенти російського впливу.

Нагадаємо, у травні 2022 року опитування КМІС показало, що російська пропаганда програла в інтерпретаціях війни і що українці цілком поділяють проукраїнський погляд на неї.

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