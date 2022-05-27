Более 80% граждан на оккупированных территориях сохраняют проукраинскую позицию, - опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

В то же время практически все респонденты, выехавшие с оккупированных территорий, придерживаются проукраинских взглядов.

Индекс восприятия российско-украинской войны в зависимости от того, где сейчас проживает респондент

Социологи выделили 8 пар утверждений, которые описывают различные аспекты войны России против Украины. В каждой паре одно из утверждений соответствовало пророссийской позиции, второе утверждение - проукраинской позиции. Респондент должен был выбрать одно из утверждений и насколько с ним согласен.

В целом по Украине в 7 из 8 случаев не менее 85% респондентов утверждали, что разделяют именно проукраинскую позицию. В этих же парах не более 8-9% придерживались пророссийской интерпретации.

"Впрочем, хотя 8-9% могут выдаваться небольшим числом, но на самом деле в абсолютном измерении это около 2 млн граждан Украины", - отмечают социологи.

Индекс восприятия российско-украинской войны

Содержательно это означает, что не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения (в частности, так считают 85% этнических русских и 90% русскоязычных жителей Украины), что Украина имеет собственную длинную историю становления и государственности (а не являются "искусственным" продуктом советской власти), что западные державы не хотели и не провоцировали Украину на войну против России, что мысли про "нацистов" во власти Украины являются выдумкой, что война началась из-за стремления России подчинить Украину (а не из-за "справедливых" претензий), что российские войска намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, что российская армия в первую очередь виновна в разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения.

Меньше всего согласия в том, какими, которыми являются устремления жителей Донбасса. Однако, даже в этом случае 73% считают, что большинство жителей Донбасса хотят оставаться частью Украины (столько же - 73% - самих жителей Донбасса говорят, что большинство хочет оставаться в Украине), а 17% думают, что большинство хочет присоединиться к России или быть независимыми.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 19-24 мая 2022 года среди 2009 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.