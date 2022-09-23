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Социологи назвали реальное количество сторонников присоединения к России в южных и восточных областях

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Украина, Пятница 23 сентября 2022 12:55
Социологи назвали реальное количество сторонников присоединения к России в южных и восточных областях Фото: присоединение к России на Юге и Востоке Украины поддерживают не более 10% жителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство жителей восьми областей Юга и Востока Украины до войны были против присоединения к России. В Херсонской области поддерживали эту идею всего 11% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Объединенные результаты трех опросов (февраль 2021, ноябрь 2021, начало февраля 2022) свидетельствуют, что во всех областях Юга и Востока абсолютное большинство видели Украину независимой от России. Даже в Донецкой области только 10% желали бы объединения в одно государство против 86%, поддерживавших независимость Украины. Похожая ситуация и в Луганской области. В других регионах Юга и Востока еще меньше людей хотели бы объединения с Россией.

Социологи назвали реальное количество сторонников присоединения к России в южных и восточных областях

В то же время, в 2021-2022 годах не было прямого вопроса аналогичного вопросу 2014 года ("Вы поддерживаете или не поддерживаете мнение, что Вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России?").

Поэтому на основе данных 2014 года социологи создали регрессионную модель для пересчета данных о желании объединения Украины с Россией в процент тех, кто хотел бы, чтобы к России присоединилась его область.

Эти данные свидетельствуют, что до полномасштабного вторжения России в Украину процент тех, кто хотел бы, чтобы область присоединилась к России, не превышала 22% (в Херсонской области, например, только 11%). Социологи убеждены, что после вторжения, которое повлекло за собой гибель и увечье многих людей, разрушение домов, инфраструктуры количество сторонников России во всех регионах Украины резко уменьшилось, это показывают данные всех исследований, проведенных после вторжения.

Социологи назвали реальное количество сторонников присоединения к России в южных и восточных областях

"Поэтому любой корректно проведенный референдум, который был бы проведен в этих областях, показал бы, что абсолютное большинство жителей каждой области высказались против отделения области от Украины и присоединения к России", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным опроса КМИС, в сентябре 2022 года украинцы в большинстве своем не разделяют нарративы, которые пытаются насадить агенты российского влияния.

Напомним, в мае 2022 года опрос КМИС показал , что российская пропаганда проиграла в интерпретациях войны и что украинцы полностью разделяют проукраинский взгляд на нее.

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