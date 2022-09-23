Социологи назвали реальное количество сторонников присоединения к России в южных и восточных областях

Абсолютное большинство жителей восьми областей Юга и Востока Украины до войны были против присоединения к России. В Херсонской области поддерживали эту идею всего 11% респондентов.

Объединенные результаты трех опросов (февраль 2021, ноябрь 2021, начало февраля 2022) свидетельствуют, что во всех областях Юга и Востока абсолютное большинство видели Украину независимой от России. Даже в Донецкой области только 10% желали бы объединения в одно государство против 86%, поддерживавших независимость Украины. Похожая ситуация и в Луганской области. В других регионах Юга и Востока еще меньше людей хотели бы объединения с Россией.

В то же время, в 2021-2022 годах не было прямого вопроса аналогичного вопросу 2014 года ("Вы поддерживаете или не поддерживаете мнение, что Вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России?").

Поэтому на основе данных 2014 года социологи создали регрессионную модель для пересчета данных о желании объединения Украины с Россией в процент тех, кто хотел бы, чтобы к России присоединилась его область.

Эти данные свидетельствуют, что до полномасштабного вторжения России в Украину процент тех, кто хотел бы, чтобы область присоединилась к России, не превышала 22% (в Херсонской области, например, только 11%). Социологи убеждены, что после вторжения, которое повлекло за собой гибель и увечье многих людей, разрушение домов, инфраструктуры количество сторонников России во всех регионах Украины резко уменьшилось, это показывают данные всех исследований, проведенных после вторжения.

"Поэтому любой корректно проведенный референдум, который был бы проведен в этих областях, показал бы, что абсолютное большинство жителей каждой области высказались против отделения области от Украины и присоединения к России", - говорится в сообщении.