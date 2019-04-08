Социологи назвали главную особенность нынешних выборов в Украине

Фото: Ирина Бекешкина (РБК-Украина)

Избиратели голосуют иррационально

Главной особенностью нынешних выборов 2019 является отсутствие рациональности у граждан. Об этом сегодня на пресс-конференции сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспондент РБК-Украина.

Бекешкина отметила, что она опирается на данные опроса, который провели накануне выборов, "насколько избиратели, которые голосовали за тех или иных кандидатов, знали о их предложениях".

"Что касается Порошенко, то больше половины его избирателей знали, если говорить о Зеленском, порядка 10% были вообще знакомы с предложениями по определенным проблемам", - сказала она.

Социолог выразила надежду на изменения после дебатов. "Но мы видим пока что вместо дебатов у нас какой-то дурдом-шоу", - добавила она.

Как сообщало РБК-Украина, зпо официальным данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре президента Украины, которые состоялись 31 марта, за Владимира Зеленского отдали свои голоса 30,14% избирателей, за Петра Порошенко - 15,95%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, проведенного в конце марта,с позицией Владимира Зеленского по России, НАТО и ЕС хорошо знакомы меньше 20% его избирателей.