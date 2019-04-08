Соціологи назвали головну особливість нинішніх виборів в Україні

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Виборці голосують ірраціонально

Головною особливістю нинішніх виборів 2019 є відсутність раціональності у громадян. Про це сьогодні на прес-конференції сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Бекешкіна зазначила, вона спирається на дані опитування, яке провели напередодні виборів, "наскільки виборці, які голосували за тих, чи інших кандидатів, знали про їхні пропозиції".

"Що стосується Порошенка, то більше половини його виборців знали, якщо говорити про Зеленського, порядка 10% були взагалі знайомі з пропозицією по певних проблемах", - сказала вона.

Соціолог висловила надію на зміни після дебатів. "Але ми бачимо поки що замість дебатів у нас якесь дурдом-шоу", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, у першому турі президента України, які відбулися 31 березня, за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14% виборців, за Петра Порошенко - 15,95%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня, з позицією Володимира Зеленського щодо Росії, НАТО і ЄС добре знайомі менше 20% його виборців.