ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Соціологи назвали головну особливість нинішніх виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 15:30
Соціологи назвали головну особливість нинішніх виборів в Україні
Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Виборці голосують ірраціонально

Головною особливістю нинішніх виборів 2019 є відсутність раціональності у громадян. Про це сьогодні на прес-конференції сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Бекешкіна зазначила, вона спирається на дані опитування, яке провели напередодні виборів, "наскільки виборці, які голосували за тих, чи інших кандидатів, знали про їхні пропозиції".

"Що стосується Порошенка, то більше половини його виборців знали, якщо говорити про Зеленського, порядка 10% були взагалі знайомі з пропозицією по певних проблемах", - сказала вона.

Соціолог висловила надію на зміни після дебатів. "Але ми бачимо поки що замість дебатів у нас якесь дурдом-шоу", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, у першому турі президента України, які відбулися 31 березня, за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14% виборців, за Петра Порошенко - 15,95%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня, з позицією Володимира Зеленського щодо Росії, НАТО і ЄС добре знайомі менше 20% його виборців.

Опубліковано пам'ятку виборця перед другим туром Вибори 2019: для зміни місця голосування у другому турі залишився тиждень
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыопросголосование
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся