Рейтинги кандидатов: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

Во второй тур президентских выборов 2019 выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, во втором туре в паре Зеленский - Порошенко за первого кандидата планируют голосовать 36,5% за второго 22,7% среди всех респондентов.

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В паре Зеленский-Тимошенко соотношение составляет 33,5% на 19,5%.

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В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют примерно равные шансы на победу (соответственно 25,1% и 23,3%) .

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 марта 2019 года среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, Владимир Зеленский (24,8%) с минимальным отрывом опережает Петра Порошенко (22,1%) в рейтинге первого тура президентских выборов. Юлия Тимошенко находится на третьем месте (14,8%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова накануне выборов в Украине наибольшие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.