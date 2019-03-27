Рейтинги кандидатів: Зеленський і Порошенко виходять у другий тур

До другого туру президентських виборів 2019 виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, у другому турі в парі Зеленський - Порошенка за першого кандидата планують голосувати 36,5% за другого 22,7% серед усіх респондентів.

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У парі Зеленський-Тимошенко співвідношення становить 33,5% на 19,5%.

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У випадку ж виходу до другого туру Тимошенко та Порошенка обоє мають приблизно рівні шанси на перемогу - (відповідно 25,1% і 23,3%) .

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 березня 2019 року серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, Володимир Зеленський (24,8%) з мінімальним відривом випереджає Петра Порошенка (22,1%) у рейтингу першого туру виборів. Юлія Тимошенко знаходиться на третьому місті (14,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, напередодні виборів в Україні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.