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КМИС прогнозирует победу Зеленского

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 15:20
КМИС прогнозирует победу Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Согласно рейтингу во втором туре Зеленский пока имеет больше шансов победить и возглавить государство, чем Порошенко

Заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий допустил, что результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", согласно которому 61% избирателей, которые собираются прийти на второй тур президентских выборов, готовы поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского, скорее всего, подтвердятся. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, для оттока голосов избирателей от кандидата Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

"Скорее всего, да. На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, которые показывают опросы", - отметил он.

Грушецкий добавил, что будущие дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей.

Напомним, согласно опросу социологической группы "Рейтинг" от 11 апреля во втором туре выборов 2019 в Украине Зеленский пока имеет больше шансов победить и возглавить государство, чем его оппонент  Порошенко.

По данным опроса группы "Рейтинг", за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев. За Петра Порошенко намерены отдать голоса 21% респондентов.

Не определились пока 18% граждан и 10% заявили, что не будут голосовать.

Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта. За Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Порошенко - 3,014 млн (15,95%). ЦИК назначил второй тур на 21 апреля 2019 года.

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