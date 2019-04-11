ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КМІС прогнозує перемогу Зеленського

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 15:20
КМІС прогнозує перемогу Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Згідно з рейтингом у другому турі Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж Порошенко

Заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький допустив, що результати опитування соцгрупи "Рейтинг", згідно з яким 61% виборців, які збираються прийти на другий тур президентських виборів, готові підтримати кандидата в президенти Володимира Зеленського, швидше за все, підтвердяться. Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, для відтоку голосів виборців від кандидата Зеленського він повинен "сверхсерьезно" себе дискредитувати.

"Швидше за все, так. На даний момент, якщо все збережеться, то результати другого туру будуть приблизно такими, які показують опитування", - зазначив він.

Грушецький додав, що майбутні дебати між чинним президентом України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським можуть вплинути на рішення обмеженого числа виборців.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" від 11 квітня у другому турі виборів 2019 в Україні Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент Порошенко.

За даними опитування групи "Рейтинг", за Зеленського планують голосувати 51% українців. За Петра Порошенко має намір віддати голоси 21% респондентів.

Не визначилися поки 18% громадян і 10% заявили, що не будуть голосувати.

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України, які відбулися 31 березня. За Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Порошенка - 3,014 млн (15,95%). ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

У Зеленського остаточно роз'яснили позицію щодо дебатів У Порошенка майже немає шансів наздогнати Зеленського "чистими" методами, - політолог
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийПорошенко Петро
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся