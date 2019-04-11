КМІС прогнозує перемогу Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Згідно з рейтингом у другому турі Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж Порошенко

Заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький допустив, що результати опитування соцгрупи "Рейтинг", згідно з яким 61% виборців, які збираються прийти на другий тур президентських виборів, готові підтримати кандидата в президенти Володимира Зеленського, швидше за все, підтвердяться. Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, для відтоку голосів виборців від кандидата Зеленського він повинен "сверхсерьезно" себе дискредитувати.

"Швидше за все, так. На даний момент, якщо все збережеться, то результати другого туру будуть приблизно такими, які показують опитування", - зазначив він.

Грушецький додав, що майбутні дебати між чинним президентом України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським можуть вплинути на рішення обмеженого числа виборців.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" від 11 квітня у другому турі виборів 2019 в Україні Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент Порошенко.

За даними опитування групи "Рейтинг", за Зеленського планують голосувати 51% українців. За Петра Порошенко має намір віддати голоси 21% респондентів.

Не визначилися поки 18% громадян і 10% заявили, що не будуть голосувати.

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України, які відбулися 31 березня. За Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Порошенка - 3,014 млн (15,95%). ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.