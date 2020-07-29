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Социолог рассказал, возможен ли авторитаризм в Украине

Киев, Среда 29 июля 2020 10:53
Социолог рассказал, возможен ли авторитаризм в Украине
Фото: Андрей Быченко (из личного архива)
Автор: Роман Калиниченко

Украинцы могут поддержать неизбирательную форму авторитаризма

В Украине сейчас нет запроса на "сильную руку". Украинское общество, скорее, ожидает порядка и справедливых условий для всех.

Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина социолог Андрей Быченко.

По его словам, профессиональная и справедливая работа украинской судебной системы вообще могла бы исключить тенденцию развития запроса на "сильную руку".

"Если общество вдруг увидит, что авторитарный политик справедливо наказывает свое ближайшее окружение, олигархов, думаю, даже в случае каких-либо жестких мер в отношении общества, он будет пользоваться поддержкой", - считает социолог.

В качестве примера, Быченко привел два примера авторитаризма: "типа Пиночета" и "типа России". В первом случае чилийский диктатор был жестким, но в экономической сфере создавал равные условия для всех.

"И есть авторитаризм типа России или по принципу знаменитого высказывания Франко: "Друзьям - все, врагам - закон". Такой вариант жесткой "руки" приведет к очень большим и, возможно, кровавым протестам", - считает эксперт.

Резюмируя, Быченко отметил, что украинское общество может поддержать неизбирательную форму авторитаризма.

"Если будут вынуждены поступать по закону не только политические оппоненты или простые украинцы, а и олигархи, члены правящих политических команд и ближайшее окружение этого авторитарного лидера - такая форма в Украине может быть поддержана", - предполагает социолог.

Напомним, согласно последним данным соцопросов, уровень поддержки президента Владимира Зеленского упал до 30%.

Также сообщалось, что работой Верховной рады довольны недовольны 80% украинцев, работой Кабмина - 77% опрошенных.

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