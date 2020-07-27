Работой парламента и правительства довольны около 10% украинцев

Фото: правительство в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы недовольны ухудшением экономической ситуации

В середине июля 2020 года работой Верховной рады довольны 10% украинцев, недовольны - 80%. Деятельностью Кабинета министров удовлетворены 9%, недовольны - 77% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36%, а 56% - не довольны, работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 24%, и 55% - не довольны. Работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% - не одобряют.

Рейтинг доверия среди политиков возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 41%, не доверяют - 53%, при этом уровень поддержки постепенно снижается.

Кроме того, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 11%, четверть не знают его и 55% - ему не доверяют, спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 21%, не доверяют 46% (еще 23% - его не знают).

В середине июля 19% респондентов считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения.

Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение.

Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных (57%) видят в некомпетентности власти, хотя четверть (26%) считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 15-20 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,8% граждан.