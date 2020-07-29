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Соціолог розповів, чи можливий авторитаризм в Україні

Київ, Середа 29 липня 2020 10:53
Соціолог розповів, чи можливий авторитаризм в Україні
Фото: Андрій Биченко (з особистого архіву)
Автор: Роман Калиниченко

Українці можуть підтримати невибіркову форму авторитаризму

В Україні наразі немає запиту на "сильну руку". Українське суспільство, скоріше, очікує на порядок та справедливі умови для всіх.

Таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна соціолог Андрій Биченко.

За його словами, професійна і справедлива робота української судової системи взагалі б могла виключити тенденцію розвитку запиту на "сильну руку".

"Якщо суспільство раптом побачить, що авторитарний політик справедливо карає своє найближче оточення, олігархів, думаю, навіть у випадку якихось жорстких заходів щодо суспільства, він буде користуватися підтримкою", - вважає соціолог.

У якості прикладу, Биченко навів два приклади авторитаризму: "типу Піночета" і "типу Росії". У першому випадку чилійський диктатор був жорстким, але у економічній сфері створював рівні умови для всіх.

"І є авторитаризм типу Росії чи за принципом знаменитого висловлювання Франко: "Друзьям - все, врагам - закон". Такий варіант жорсткої "руки" призведе до дуже великих і, можливо, кривавих протестів", - вважає експерт.

Резюмуючи, Биченко зазначив, що українське суспільство може підтримати невибіркову форму авторитаризму.

"Якщо будуть змушені чинити за законом не лише політичні опоненти чи прості українці, а й олігархи, члени правлячих політичних команд і найближче оточення цього авторитарного лідера - така форма в Україні може бути підтримана", - припускає соціолог.

Нагадаємо, згідно з останніми даними соцопитувань, рівень підтримки президента Володимира Зеленського впав до 30%.

Також повідомлялося, що роботою Верховної ради задоволені незадоволені 80% українців, роботою Кабміну - 77% опитаних.

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