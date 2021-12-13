UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Социолог рассказал, какого политика украинцы хотят видеть у власти

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, какого политика граждане хотят видеть у власти. Украинцы сейчас склоняются к среднему варианту между новым лицом и "старым" хозяйственником.

Об этом социолог рассказал в интервью РБК-Украина.

"После молодых и перспективных "зеленых" представителей власти был моментальный запрос на опыт и крепких хозяйственников. Но в то же время этот запрос начал смещаться в середину. Совсем "старого" политика избиратели назад уже не хотят. Хотят что-то усредненное - и новый, и опытный.", - пояснил Антипович.

Он отметил, что на сегодня не видит политика, который мог бы "выстрелить".

"Сегодня. А "выстреливает" лидер, а не какая-то отдельная черта. Украинец нуждается в развитии для государства и стабильности для себя лично. Политик должен предлагать прогресс в будущее - никакого взгляда в прошлое", - отметил Антипович.

Социолог подчеркнул, что универсальный запрос "жить по-новому" продолжает действовать.

"Универсальный запрос "жить по-новому" никуда не делся, уже третья "пятилетка" начнется с того самого. Первую "пятилетку" - тогда прожил сам Порошенко, вторую "пятилетку" живет сейчас Зеленский. И поверьте, третью "пятилетку" - это будет "жить по-новому" дальше, потому что возврата назад никто не хочет", - резюмировал эксперт.

Напомним, по словам директора "Рейтинга", в украинском парламенте появится больше партий, чем есть сейчас, после следующих выборов.

Отметим, что директор социологической группы "Рейтинг" также оценил появление новой монобольшинства в Раде со стороны любой политической силы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВерховная рада