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Соціолог пояснив, чому українцям не вдасться повернутися в довоєнну зону комфорту

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 12:21
Соціолог пояснив, чому українцям не вдасться повернутися в довоєнну зону комфорту Фото: директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Українці вже ніколи не зможуть повернутися в зону комфорту до 24 лютого. Довоєнного життя більше не буде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи" Рейтинг " Олексій Антипович.

"А після війни що буде? Кожен буде облаштовувати свій двір, свій заводик, якщо хочете, свою підприємницьку діяльність, і кожен буде пробувати повернутися на старі рейки, до налагодженого життя, яке було до війни. А воно вже буде неможливо", - сказав Антипович.

За його словами, після війни українцям доведеться змінюватися. "Не буде у нас та економіка, не будуть у нас вже ті ж люди або ті ж можливості, ми будемо іншою країною хоча б через втрати. І щоб підніматися вгору, нам потрібно буде робити вихід із зони комфорту. Просто повернутися в зону комфорту до 24 лютого не вийде", - додав він.

Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що війна психологічно не змогла зламати українців. Навпаки, люди почали вірити в себе.

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