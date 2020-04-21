Социолог объяснил, готовы ли украинцы выйти на акции протеста

Выходить на акции протеста против коронавируса никто не будет. Об этом директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

Антипович отметил, что в данном случае причина потери работы, зарплат и любых доходов - не от власти и руководителей государства, а от коронавируса.

"Выходить на акции протеста против вируса никто не будет. Вот тут причинно-следственная связь как раз срабатывает", - заявил он.

Отметим, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" за 14 апреля говорят, что 10% людей выйдут на акции протеста, или бунты в связи с прекращеним работы из-за коронавируса. Однако, по словам Антипова, 10% - это и так завышенный показатель.

"Потому что 10% от населения избирательного возраста - это почти три миллиона людей, это фактически новый майдан. Кроме того, власть может объяснить людям, почему не надо выходить на акции протеста: мы же не виноваты, мы что-то делаем. Главное, чтобы при этом были реальные шаги, направленные на удержание экономического положения обычных граждан", - добавил он.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, за три недели карантина, введенного правительством Украины из-за пандемии коронавируса, количество новых вакансий упало на 44%.