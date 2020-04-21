Соціолог пояснив, чи готові українці вийти на акції протесту

Виходити на акції протесту проти коронавірусу ніхто не буде. Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Антипович зазначив, що в даному випадку причина втрати роботи, зарплат і будь-яких доходів - не від влади і керівників держави, а від коронавірусу.

"Виходити на акції протесту проти вірусу ніхто не буде. Ось тут причинно-наслідковий зв'язок як раз спрацьовує", - заявив він.

Зазначимо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за 14 квітня кажуть, що 10% людей вийдуть на акції протесту, або бунти у зв'язку з припиненням роботи через коронавірус. Однак, за словами Антипова, 10% - це і так завищений показник.

"Тому що 10% від населення виборчого віку - це майже три мільйони людей, це фактично новий майдан. Крім того, влада може пояснити людям, чому не треба виходити на акції протесту: ми ж не винні, ми щось робимо. Головне, щоб при цьому були реальні кроки, спрямовані на утримання економічного становища звичайних громадян", - додав він.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, за три тижні карантину, запровадженого урядом України через пандемію коронавірусу, кількість нових вакансій впала на 44%.