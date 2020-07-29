Социолог назвал риски принятия закона о референдуме

Социолог Андрей Быченко назвал риски принятия закона о референдуме. Он отметил, что в нынешних условиях на референдумах возможные манипулятивные вопросы.

Об этом Быченко рассказал в интервью РБК-Украина.

Быченко считает такую ​​инициативу опасной.

"Я думаю, что это достаточно опасно для Украины. В нынешних условиях на референдумах возможные манипулятивные вопросы. Думаю, референдум - это очень хорошая форма прямой демократии, я положительно отношусь к такой идее. Но при условии, что избиратель действительно выражает свое отношение в том вопросе, который он понимает", - пояснил эксперт.

У него вызывает предостережение факт, что нет никаких предохранителей от манипулятивных вопросов.

"Когда задается манипулятивнйы вопрос, мы можем получить ситуацию, когда значительная часть людей, которые проголосовали, думала, что голосовала за совсем другое. И никаких предохранителей от таких манипулятивных вопросов нет. Технически это очень трудно обеспечить. Без этого референдум может быть очень вредным", - пояснил Быченко.

Напомним, в конце июля Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по законопроекту №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. В целом законопроект демократичный, но некоторые положения нужно уточнить.

Как писало РБК-Украина, 18 июня Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

Так, во фракции "Слуга народа" рассчитывают, что закон о всеукраинском референдуме в целом во втором чтении нардепы смогут принять осенью.