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Социолог назвал долю украинцев, которые до сих пор положительно относятся к россиянам

Новина українською →
Украина, Пятница 19 августа 2022 11:21
Социолог назвал долю украинцев, которые до сих пор положительно относятся к россиянам Фото: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Последние данные опросов свидетельствуют, что к жителям России положительно относились 8% украинцев. Однако эта доля падает, поскольку преступления российской армии множатся.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Есть 8%, которые говорят, что они положительно или относительно положительно относятся, тепло или теплее относятся к россиянам", - сказал он.

При этом он считает, что с каждым месяцем этот показатель падает, просто группа "Рейтинг" не всегда имеет возможность постоянно вести эту динамику.

"Может на сегодня это уже и 5%, ведь преступлений россиян в Украине слишком много, и они постоянно множатся. Соответственно, это количество еще снизилось. Но что такое даже 5%? Это ничто, на фоне 100% всей Украины это очень малые показатели", - сказал социолог.

Антипович, сообщил, что украинцев спрашивали, видят ли они возможности к восстановлению отношений с россиянами после войны.

"Динамика была катастрофическая, все больше и больше украинцев говорили, что они не видят никакой возможности возобновления общения, нормального сосуществования с русскими. И большая часть, это вообще абсолютное большинство, свыше 60%, говорили, что 20-30 лет нужно для того, чтобы восстановить отношения или нормализовать их с россиянами", - сказал он.

Напомним, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина сказал, что после начала войны Россия стала врагом для 100% украинцев.

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