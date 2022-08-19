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Соціолог назвав частку українців, які досі позитивно ставляться до росіян

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 11:21
Соціолог назвав частку українців, які досі позитивно ставляться до росіян Фото: директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Останні дані опитувань свідчать, що до жителів Росії позитивно ставилися 8% українців. Однак ця частка падає, оскільки злочини російської армії множаться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи" Рейтинг " Олексій Антипович.

"Є 8%, які говорять, що вони позитивно або відносно позитивно ставляться, тепло або тепліше ставляться до росіян", - сказав він.

При цьому він вважає, що з кожним місяцем цей показник падає, просто група "Рейтинг" не завжди має можливість постійно вести цю динаміку.

"Може на сьогодні це вже і 5%, адже злочинів росіян в Україні занадто багато, і вони постійно множаться. Відповідно, ця кількість ще знизилася. Але що таке навіть 5%? Це ніщо, на тлі 100% всієї України це дуже малі показники", - сказав соціолог.

Антипович, повідомив, що українців запитували, чи бачать вони можливості до відновлення відносин з росіянами після війни.

"Динаміка була катастрофічна, все більше і більше українців говорили, що вони не бачать жодної можливості відновлення спілкування, нормального співіснування з росіянами. І велика частина, це взагалі абсолютна більшість, понад 60%, говорили, що 20-30 років потрібно для того, щоб відновити відносини або нормалізувати їх з росіянами", - сказав він.

Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що після початку війни Росія стала ворогом для 100% українців.

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