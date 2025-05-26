Соціолог: Найвищий рівень довіри в Україні мають Зеленський та Залужний

"Перші показники довіри в Україні - це Зеленський і Залужний. Їхні політичні сили мають найвищі показники рейтингів. І гіпотетична політична сила Залужного, і реальна політична сила Зеленського", - сказав він.

Хвилі рейтингу довіри до Зеленського

Як зазначив соціолог, поки що рано говорити про тривалість поточної ситуації "єднання навколо прапора", коли з початку 2025 року довіра до Зеленського значно зросла.

Антипович розповів, що з початком війни ця довіра виросла дуже сильно і становила майже 90%, але вона поступово спадала. "В результаті, на низу вона зупинялася на різних рівнях, близько 50%, близько 70% і потім починала знову підніматися через якісь події", - сказав він.

Зокрема, розпіарений 2023-го року контрнаступ сильно підняв настрої, бо довіра вже почала спадати. "І ось у нас почався, щонайменше в медіа, контрнаступ, і довіра знову виросла", - повідомив соціолог.

"Потім вона знову почала спадати - і відбувається Курська операція. Знову був сплеск: ось, то ми можемо, ми їм дали по зубах…. Знову пішло певне зростання довіри, яке потім почало спадати", - сказав він.

За його словами, це йде хвилями, залежно від подій."В грудні 2024-го, в січні цього року опитування справді демонстрували близько 52-54% довіри до Зеленського. Потім у нас стається цей Овальний кабінет. І одразу дуже суттєво покращилося ставлення до влади, зокрема до президента Зеленського", - додав він.

Він відзначив, що довіра до Зеленського не відразу злетіла знову до небес, але з 52-54% вона піднялася до 60-67%. "І як ми вже бачимо за квітень-травень, ми маємо такі стабільні показники у 70%. Для подальшого покращення, зрозуміло, нам потрібні нові якісь обставини, нові умови, нові інформації, тоді вона буде рости", - сказав Антипович.

Тому ставлення до Зеленського залежить від подій на фронті, залежить від обставин в державі, залежить від міжнародної арени, сказав соціолог.

Рейтинг Залужного

"Якщо говорити, що Валерій Залужний просів у довірі, то мова йде про 1-2-3-4-5%, тобто мінімально. Він надалі залишається в топі поруч з Зеленським. Тому не підтверджую моментів, які стосуються просідання його довіри", - сказав Антипович.

Стосовно електорального рейтингу, щось може змінюватися, залежно від фону, появи якихось конкурентів на цьому полі, сказав він.

"Залужний як сприймався позитивно, так і сприймається. Він сприймається батьком-захисником, який не посилав хлопців гинути, який не підривав мости і не дав відрізати частину України, який боронив її, який сучасний військовий, не генералісімус радянських часів, в такому дусі", - розповів Антипович.

За його словами, Залужний- певне таке уособлення захисника держави, захисника всіх українців і це сприйняття не стільки раціональне, скільки емоційне. А українці - дуже емоційна нація.

"Чому раціональне сприйняття на сьогоднішній день ще не працює? Тому що немає виборів. Звичайно, перед виборчою кампанією, під час виборів, коли з'являється реалістичний бій на електоральному полі, то потрібно буде відповідати, що ти зробив для держави, де ти був останні роки тощо. І тоді з’явиться шанс для прагматичного чи раціонального вибору", - додав соціолог.

Феномен Залужного

Антипович зазначив може Залужного з кимось порівняти. "Не було аналогів в нашій історії. Треба було б якусь аналогію, а от її якось і немає", - сказав він.

Його точка зору полягає в тому, що ця людина опинилася в потрібний час у потрібному місці. "Українець, можна сказати, молився в тому числі на Залужного коли розгорталася війна… І він був саме таким, як прості українці" - додав він.

"Його інтерв'ю пробивають на сльозу. Я їх читав ще в часи 2023-го року. Я навіть не знаю, чи він зараз їх далі дає, я просто аналізую його рейтинг довіри - і він не змінився. Хоча очікувано, і навіть мною як соціологом було очікувано, що після звільнення пройде певний період і про нього підзабудуть. Стільки всього відбувається… Це логічно, але не забули. От він якось прописався якоюсь такою ниткою в пам'яті українців", - констатував Антипович.