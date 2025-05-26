Самый высокий уровень доверия в Украине у Зеленского и Залужного, - социолог

"Первые показатели доверия в Украине - это Зеленский и Залужный. Их политические силы имеют самые высокие показатели рейтингов. И гипотетическая политическая сила Залужного, и реальная политическая сила Зеленского", - сказал он.

Волны рейтинга доверия к Зеленскому

Как отметил социолог, пока рано говорить о продолжительности текущей ситуации "единения вокруг флага", когда с начала 2025 года доверие к Зеленскому значительно выросло.

Антипович рассказал, что с началом войны это доверие выросло очень сильно и составляло почти 90%, но оно постепенно спадало. "В результате, внизу оно останавливалось на разных уровнях, около 50%, около 70% и потом начинало снова подниматься из-за каких-то событий", - сказал он.

В частности, распиаренное 2023-го года контрнаступление сильно подняло настроения, потому что доверие уже начало спадать. "И вот у нас началось, по меньшей мере в медиа, контрнаступление, и доверие снова выросло", - сообщил социолог.

"Потом оно снова начало спадать - и происходит Курская операция. Опять был всплеск: вот, то мы можем, мы им дали по зубам.... Опять пошел определенный рост доверия, который потом начал спадать", - сказал он.

По его словам, это идет волнами, в зависимости от событий. "В декабре 2024-го, в январе этого года опросы действительно демонстрировали около 52-54% доверия к Зеленскому. Затем у нас происходит этот Овальный кабинет. И сразу очень существенно улучшилось отношение к власти, в частности к президенту Зеленскому", - добавил он.

Он отметил, что доверие к Зеленскому не сразу взлетело снова до небес, но с 52-54% оно поднялось до 60-67%. "И как мы уже видим за апрель-май, мы имеем такие стабильные показатели в 70%. Для дальнейшего улучшения, разумеется, нам нужны новые какие-то обстоятельства, новые условия, новые информации, тогда она будет расти", - сказал Антипович.

Поэтому отношение к Зеленскому зависит от событий на фронте, зависит от обстоятельств в государстве, зависит от международной арены, сказал социолог.

Рейтинг Залужного

"Если говорить, что Валерий Залужный просел в доверии, то речь идет о 1-2-3-4-5%, то есть минимально. Он в дальнейшем остается в топе рядом с Зеленским. Поэтому не подтверждаю моментов, касающихся проседания его доверия", - сказал Антипович.

Относительно электорального рейтинга, что-то может меняться, в зависимости от фона, появления каких-то конкурентов на этом поле, сказал он.

"Залужный как воспринимался положительно, так и воспринимается. Он воспринимается отцом-защитником, который не посылал ребят погибать, который не взрывал мосты и не дал отрезать часть Украины, который защищал ее, который современный военный, не генералиссимус советских времен, в таком духе", - рассказал Антипович.

По его словам, Залужный - определенное такое олицетворение защитника государства, защитника всех украинцев и это восприятие не столько рациональное, сколько эмоциональное. А украинцы - очень эмоциональная нация.

"Почему рациональное восприятие на сегодняшний день еще не работает? Потому что нет выборов. Конечно, перед избирательной кампанией, во время выборов, когда появляется реалистичный бой на электоральном поле, то нужно будет отвечать, что ты сделал для государства, где ты был последние годы и так далее. И тогда появится шанс для прагматического или рационального выбора", - добавил социолог.

Феномен Залужного

Антипович отметил может Залужного с кем-то сравнить. "Не было аналогов в нашей истории. Надо было бы какую-то аналогию, а вот ее как-то и нет", - сказал он.

Его точка зрения заключается в том, что этот человек оказался в нужное время в нужном месте. "Украинец, можно сказать, молился в том числе на Залужного когда разворачивалась война... И он был именно таким, как простые украинцы" - добавил он.

"Его интервью пробивают на слезу. Я их читал еще во времена 2023-го года. Я даже не знаю, он сейчас их дальше дает, я просто анализирую его рейтинг доверия - и он не изменился. Хотя ожидаемо, и даже мной как социологом было ожидаемо, что после увольнения пройдет определенный период и о нем подзабудут. Столько всего происходит... Это логично, но не забыли. Вот он как-то прописался какой-то такой нитью в памяти украинцев", - констатировал Антипович.