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Социальный и экономический хаос. В ООН рассказали, чем грозит миру война в Украине

Фото: Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Развязанная Россией война против Украины грозит серьезными последствиями для всего мира. В ООН предупредили об экономическом и социальном хаосе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, война в Украине может "решить беспрецедентную волну голода и нищеты" по всему миру.

"А для людей во всем мире война, вместе с другими кризисами, грозит решить беспрецедентную волну голода и нищеты, оставляя после себя социальный и экономический хаос", - добавил Гутерреш.

По словам генерального секретаря ООН, в этом году кризис в мире связан с "отсутствием доступа", а уже в следующем году он перерастет в отсутствие продовольствия.

"Не ошибайтесь: ни одна страна или община не останется незатронутой этим кризисом стоимости жизни",- заметил генсек ООН.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ООН заявили об угрозе глобальной катастрофы в следующем году.

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