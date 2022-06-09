Социальный и экономический хаос. В ООН рассказали, чем грозит миру война в Украине

Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, война в Украине может "решить беспрецедентную волну голода и нищеты" по всему миру.

"А для людей во всем мире война, вместе с другими кризисами, грозит решить беспрецедентную волну голода и нищеты, оставляя после себя социальный и экономический хаос", - добавил Гутерреш.

По словам генерального секретаря ООН, в этом году кризис в мире связан с "отсутствием доступа", а уже в следующем году он перерастет в отсутствие продовольствия.

"Не ошибайтесь: ни одна страна или община не останется незатронутой этим кризисом стоимости жизни",- заметил генсек ООН.