RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Соціальний та економічний хаос. В ООН розповіли, чим загрожує світу війна в Україні

Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розв’язана Росією війна проти України загрожує серйозними наслідками для усього світу. В ООН попередили про економічний та соціальний хаос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як відзначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, війна в Україні може "розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів" по усьому світу.

"А для людей у ​​всьому світі війна, разом з іншими кризами, загрожує розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів, залишаючи після себе соціальний та економічний хаос", - додав Гутерреш.

За словами генерального секретаря ООН, цього року криза у світі пов’язана з "відсутністю доступу", а вже наступного року вона переросте у відсутність продовольства.

"Не помиляйтеся: жодна країна чи громада не залишиться незачепленою цією кризою вартості життя", - зауважив генсек ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ООН заявили про загрозу глобальної катастрофи у наступному році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяУкраїна