Соціальна підтримка військових в Україні: де і які послуги можуть отримати захисники

Проєкт уже реалізується у 35 військових частинах. Він передбачає:

інформування з питань соціального захисту, охорони здоров’я та правової допомоги

психосоціальну підтримку

зміцнення сімейних стосунків

профілактику залежностей і девіантної поведінки

реагування на випадки домашнього насильства

Допомога ветеранам війни

Для ветеранів війни та їхніх родин запроваджено двоетапну послугу соціальної адаптації:

Тижнева програма відновлення у рекреаційних закладах за участі психологів та соціальних працівників. Вона повинна допомогти зберегти та відновити соціальні зв’язки, сприяти формуванню довірливих стосунків у сім’ї, стабілізувати психоемоційний стан та допомогти напрацювати психологічну стійкість на етапі відновлення.

у рекреаційних закладах за участі психологів та соціальних працівників. Вона повинна допомогти зберегти та відновити соціальні зв’язки, сприяти формуванню довірливих стосунків у сім’ї, стабілізувати психоемоційний стан та допомогти напрацювати психологічну стійкість на етапі відновлення. Супровід у громаді, включаючи допомогу в інтеграції у суспільство, зміцнення сімейних зв’язків і фізичне відновлення.

Послуга доступна у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Полтавській та Чернівецькій областях. Зараз ПРООН оголосила конкурс, у ході якого буде обрано ще шість регіонів, у яких надаватимуть такі послуги.

Підтримка колишніх військовополонених

Для звільнених з полону та їхніх родин передбачено:

реабілітацію

протезування та забезпечення допоміжними засобами

соціальне та пенсійне забезпечення

Кожній звільненій з полону людині надається кейс-менеджер, який координує отримання соціальних послуг.

Щоб отримати допомогу потрібно звернутися:

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення - всі контакти можна знайти на сайті обласної адміністрації регіону проживання чи перебування

до організацій/ установ, які надають соціальні послуги - за місцем проживання чи перебування

до центру надання адміністративних послуг – за місцем проживання чи перебування

Якщо особа, звільнена з полону, або її родина надали згоду, про їхнє повернення можуть повідомляти інші уповноважені органи: