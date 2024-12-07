Соціальна підтримка військових в Україні: де і які послуги можуть отримати захисники

В Україні розробляють низку заходів, спрямованих на підтримку військовослужбовців, ветеранів, колишніх військовополонених та їхніх родин. Зокрема запроваджено експериментальний проєкт соціального супроводу військовослужбовців та їхніх сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.
Проєкт уже реалізується у 35 військових частинах. Він передбачає:
Для ветеранів війни та їхніх родин запроваджено двоетапну послугу соціальної адаптації:
Послуга доступна у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Полтавській та Чернівецькій областях. Зараз ПРООН оголосила конкурс, у ході якого буде обрано ще шість регіонів, у яких надаватимуть такі послуги.
Для звільнених з полону та їхніх родин передбачено:
Кожній звільненій з полону людині надається кейс-менеджер, який координує отримання соціальних послуг.
Щоб отримати допомогу потрібно звернутися:
Якщо особа, звільнена з полону, або її родина надали згоду, про їхнє повернення можуть повідомляти інші уповноважені органи:
Нагадаємо, військовослужбовці та звільнені з військової служби українські захисники, які зазнали поранень, травм, контузій чи захворювань під час виконання службових обов’язків, мають право на одноразову грошову виплату. Ця допомога надається також за умови, що часткову втрату працездатності встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби. РБК-Україна писало, який розмір допомоги і від чого він залежить.
Також ми розповідали, які виплати передбачені пораненим на війні українським захисникам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.